البنتاغون : نريد من ” قوات سوريا الديمقراطية التركيز على الرقة و الطبقة و عدم الانجرار إلى صراعات أخرى

اعترفت وزارة الدفاع الأمريكية “البنتاغون” مساء الجمعة، بالعمل إلى جانب قوات “سوريا الديمقراطية” (وحدات الحماية الكردية)، قرب الحدود السورية التركية.

جاء ذلك على لسان المتحدث باسم البنتاغون جيف ديفيس، خلال الموجز الصحفي للوزارة الذي عقده الجمعة من واشنطن.

وردا على سؤال حول ما إذا كانت القوات الأمريكية تقود دوريات العربات المصفحة في سوريا قرب الحدود التركية،‎ أجاب “لدينا شركائنا في قوات سوريا الديمقراطية يعملون هناك (قرب الحدود)، ونحن نعمل معهم، على مقربة منهم”.

وتابع “القوات الأمريكية منتشرة عبر كامل المنطقة الشمالية من سوريا وتعمل مع شركائنا في قوات سوريا الديمقراطية، والحدود هي من بين المناطق التي يعملون فيها”.

ودعا ديفيس الأطراف المختلفة إلى “التركيز على العدو المشترك وهو داعش”.

وقال “نريد من شركائنا في قوات سوريا الديمقراطية أن يركزوا على الرقة والطبقة (بريف محافظة الرقة شمال) وألا ينجروا إلى صراع في مناطق أخرى”.

ومجيبا على سؤال عما إذا كان دور القوات الأمريكية قرب الحدود التركية هو للفصل بين القوات التركية ومسلحي “ي ب ك” في سوريا، قال متحدث البنتاغون: “نحن نعمل إلى جانب شركائنا في قوات سوريا الديمقراطية عبر كامل المنطقة الشمالية من سوريا”، في إشارة إلى أن تواجدهم هناك لا يزيد عن طبيعته التقليدية الروتينية. (ANADOLU)

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