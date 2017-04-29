الجنس مقابل العلامات .. فضيحة مدوية داخل كلية في المغرب

تفجرت فضيحة أخلاقية من العيار الثقيل، داخل كلية العلوم بـ#جامعة_عبد_المالك_السعدي بمدينة تطوان شمال #المغرب، أمس الجمعة، وذلك بعدما نشرت محادثات مطولة بين أستاذ وطالباته بذات الكلية، يبتزهن من خلالها بطلبه ممارسة الجنس معهن مقابل منحهن نقطًا جيدًة.

وقالت مصادر من داخل الكلية لشبكة إرم نيوز ، إن إحدى الطالبات بذات الكلية أنشأت صفحًة في فيسبوك، نشرت فيها محادثات تفيد أن الأستاذ المذكور استدرج عدة طالبات لإقامة علاقات جنسية معه.

وأضافت “أن الأستاذ كان يستغل طالباته جنسيًا بمكتبه داخل الكلية، أو في شقته مقابل نقط جيدة في الاختبار”.

وقد تداول مجموعة من طلبة كلية العلوم في جامعة عبد المالك السعدي في تطوان، أمس الجمعة عبر موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، هذه المحادثات لأجل فضحه.

وكرد فعل على هذه الفضيحة، نظم طلبة جامعة عبد المالك السعدي، وقفة احتجاجية على إثر الفضيحة الجنسية التي كانت الجامعة مسرحًا لها.

وعبر طلبة الجامعة من خلال الشعارات التي هتفوا بها، عن سخطهم الشديد من معاناة الطالبات من التحرش الجنسي داخل الجامعة، كما طالبوا الوزير الوصي على قطاع التعليم العالي بالتدخل العاجل لفتح تحقيق في هذه الفضيحة الأخلاقية.

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