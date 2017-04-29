الحوثيون : إطلاق صاروخ باليستي على الجيش السعودي في جازان

قالت جماعة “أنصار الله” (الحوثي) السبت، إن عناصرها أطلقوا صاروخاً باليستياً نحو موقع للجيش السعودي في “جازان” على الحدود بين البلدين.

وزعمت وكالة الأنباء اليمنية، الخاضعة للحوثيين، بأن “القوة الصاروخية” التابعة للجماعة، أطلقت صاروخاً باليستياً من نوع “قاهر M2″، على تجمع للجيش السعودي في موقع “الموسم” بمنطقة “جازان”.

ونقلت الوكالة عن مصدر عسكري موال للجماعة (لم تسمه)، قوله “تم إطلاق الصاروخ على تجمع للجيش السعودي في مركز الحافية بمنطقة الموسم”، مشيراً إلى أنه “حقق إصابات مباشرة”.

ولم يصدر أي تعليق من الجيش السعودي حول الحادثة حتى لحظة الساعة 8:30 ت.غ.

ويزعم الحوثيون بين فترة وأخرى إطلاق صواريخ باليستية نحو مواقع وقواعد عسكرية للجيش السعودي، فيما تعلن قوات التحالف العربي اعتراض غالبية تلك الصواريخ قبل وصولها لأهدافها.

وطور الحوثيون عدداً من الصواريخ محلية الصنع بغية وصولها لأهداف داخل الأراضي السعودية، فيما يتهم التحالف العربي والحكومة اليمنية خبراء إيرانيين بمساعدة الحوثيين في تطوير وصناعة الصواريخ. (ANADOLU)

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