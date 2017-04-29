الكشف عن سبب حجب تركيا لموقع ” ويكيبيديا “

قالت وكالة أنباء الأناضول التركية إن السلطات التركية، حجبت اليوم السبت، موقع الموسوعة الإلكترونية المفتوحة “ويكيبيديا”؛ إثر نشرها “إدعاءات تساوي بين تركيا والإرهاب”.

ونقلت الوكالة عن مصادر في وزارة الاتصالات والمواصلات التركية، أن الوزارة أرسلت إخطارات متكررة لـ”ويكيبيديا” من أجل إزالة المحتويات المشار إليها، إلا أن الموقع المذكور لم يستجب لذلك.

وأضافت المصادر ذاتها أن السلطات التركية تركت قنوات الاتصال مع مسؤولي “ويكيبيديا” مفتوحة، إلا أن الموسوعة الإلكترونية فضلت أن تكون جزءاً من حملة التشويه التي تُشن ضد تركيا، بحسب الوكالة.

وأكدت المصادر أن السلطات سترفع الحجب عن موسوعة “ويكيبيديا” حال استجاب القائمون عليها للمطالب التركية المدعومة بقرارات قضائية.

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