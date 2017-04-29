المغرب : ” تسوية الأوضاع القانونية ” لأكثر من 5 آلاف سوري

اعلنت السلطات المغربية ان اكثر من 5 الاف سوري تمت تسوية وضعيتهم القانونية بالمغرب و هو ما يقارب 23 % من العدد الاجمالي للاشخاص الذين استفادوا من عملية التسوية الاستئنائية لوضعية اقامة الاجانب بالمغرب، التي باشرتها السلطات المغربية منذ بداية عام 2014.

وأوضح الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج و شؤون الهجرة بالمغرب عبد الكريم بنعتيق اليوم في لقاء حول وضعية المهاجرين السوريين بالحدود المغربية الجزائرية أن السوريين الذين تمت تسوية وضعيتهم بالمغرب يستفيدون حاليا من كامل حقوقهم، مضيفاً أن المرحلة الثانية من عملية تسوية وضعية إقامة الأجانب التي انطلقت في شهر ديسمبر الماضي مكنت حتى الآن من تسجيل طلبات مواطنين من 100 دولة من بينهم سوريون.

وأشار إلى أن السلطات المغربية قامت، وفقاً للقانون الدولي، بإحداث لجنة مختصة، مكلفة بالإنصات لطالبي اللجوء، موضحاً أن هذه اللجنة عملت، إلى حدود يناير 2017، على اعتبار 1089 من طالبي اللجوء السوريين ضمن الأشخاص الذين يحتاجون إلى الحماية الدولية. (واس)

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