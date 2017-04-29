تركيا : إقالة نحو 4000 موظف في موجة طرد جديدة .. و منع برامج التعارف التلفزيونية

قالت السلطات التركية السبت نحو 3974 موظفا رسميا، بينهم أكثر من ألف موظف في وزارة العدل وأكثر من ألف موظف في الجيش، في موجة إقالات جديدة في أعقاب محاولة انقلاب تموز/يوليو 2016 على ما أعلن مرسوم طارئ نشر في الجريدة الرسمية.

وقد سرد أسماء كل الموظفين المقالين.

كما منعت أنقرة برامج المواعدة التلفزيونية التي تلقى شعبية واسعة، في ظل حالة الطوارئ المفروضة على البلاد منذ الانقلاب الفاشل في العام الفائت، على ما جاء في مرسوم نشر في الجريدة الرسمية.

وجاء في المرسوم: “في خدمات البث الإذاعي والتلفزيوني، إن البرامج التي تتيح تعارف الأفراد كي يجدوا صديقا (…) لا يمكن إجازتها”. (AFP)

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