تركيا تحظر ” ويكيبيديا “

حظرت السلطات التركية الدخول لموسوعة الإنترنت “ويكيبيديا” لكافة مستخدمي الإنترنت في البلاد.
وأكدت مجموعة “بلوكس” التركية لمراقبة الإنترنت، أن الحظر دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، الساعة الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش، دون الكشف عن سبب القرار.
ولم يتمكن مستخدمو الإنترنت في تركيا من الولوج إلى موقع ويكيبيديا بجميع النسخ اللغوية الخاصة بالموسوعة العالمية.
عكس السير
قيم الخبر
اصلاحات حافظ اردوغان !!
هاد صار اسمو هبل وبياخة
ليش كل شي حلو لازم يخرب؟ ما احلاها التجربة التركية باولها… قبل ما تبدأ الامور تتغير…
طيب باي عين رح تنتقدو نظام مختار المهاجرين من يوم ورايح؟
حتى ويكيبيديا؟!؟
تمام, بالجهل و الحجر علي العقول يبنى مستقبل الأمم……طالما “القطيع” يعيشون نشوه و وهم لا وجود لهما الا في عقولهم ….اذا مرحبا بالجهل و التخلف و لا عزاء للقطيع