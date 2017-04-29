تركيا تحظر ” ويكيبيديا “

حظرت السلطات التركية الدخول لموسوعة الإنترنت “ويكيبيديا” لكافة مستخدمي الإنترنت في البلاد.

وأكدت مجموعة “بلوكس” التركية لمراقبة الإنترنت، أن الحظر دخل حيز التنفيذ اعتبارا من الساعة الثامنة بالتوقيت المحلي، الساعة الخامسة صباحا بتوقيت غرينتش، دون الكشف عن سبب القرار.

ولم يتمكن مستخدمو الإنترنت في تركيا من الولوج إلى موقع ويكيبيديا بجميع النسخ اللغوية الخاصة بالموسوعة العالمية.

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