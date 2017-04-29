تقارير تكشف أولى مواصفات هاتف ” سامسونغ ” المقبل ” غالاكسي إس 9 “

لم يمض الكثير على إطلاق #سامسونغ لسلسلة هواتفها الذكية غالاكسي إس 8 وإس 8 بلس، حتى بدأت العمل فعليا على هاتف غالاكسي إس 9.

وأشار تقرير جديد إلى أن الشركة الكورية الجنوبية قد بدأت خططها بشأن هاتفها الرئيسي للعام المقبل، قبل وقت طويل من موعد إطلاقه، ووفقا للتقارير فإن هاتف سامسونغ غالاكسي إس 9 سيكون ثمرة تعاون بين الشركة الكورية الجنوبية وشركة كوالكوم، وسيكون مزودا بمعالج سناب دراغون 845 والذي ستبدأ كوالكوم بتطويره قريبا.

وكانت الشركة قد صنعت معالج سناب دراغون 835 بدقة 10 نانومترات، ما يوفر دقة في الأداء بنسبة 27% وكفاءة أكبر للطاقة بمقدار 25% مقارنة بالمعالج السابق، فيما ينتظر بان يوفر معالج سناب دراغون 845 الذي سيدعم هواتف غالاكسي إس 9، أداء أفضل واستهلاك أقل للطاقة مقارنة بمعالج سناب دراغون 835.

ويأمل الكثيرون في أن يوفر هاتف سامسونغ القادم، غالاكسي إس 9، مميزات عدة هي بحسب ما اوردت قناة روسيا اليوم :

– كاميرا مزدوجة تعمل بنظام التقريب البصري (للتنافس مع الكاميرا الخلفية لجهاز آيفون 7 بلس).

– مستشعر بصمات الإصبع يكون جزءا لا يتجزأ من الشاشة وليس بجوار الكاميرا الخلفية.

– زر المساعد الرقمي الذكي بيكسي.

– بطارية أكبر وآمنة في نفس الوقت.

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