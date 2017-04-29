دي روسي : أود ضرب اللاعبين الشبان بـ ” مضرب بيسبول ” !

أبدى اللاعب الإيطالي المخضرم #دانيلي_دي_روسي، القائد الثاني في صفوف #روما الإيطالي امتعاضه الشديد من سلوكيات لاعبي كرة القدم الشباب، وما يقومون به عبر حساباتهم في مواقع التواصل الاجتماعي.

وكشف اللاعب البالغ من العمر 33 عاما انه ضد أن تشق التكنولوجيا الحديثة طريقها خلف الكواليس في أندية كرة القدم.

دي روسي الذي فاز بكأس العالم مع الآزوري عام 2006، تحدث حول مشكلته مع وسائل التواصل الاجتماعي، وقال في مقابلة مع مجلة Undici: “حين بدأنا قبل 20 عاما، كانت الأمور مختلفة، الآن يصل ابن الـ20 عاما إلى الفريق الأول، وتجده بالفعل يملك عددا أعلى من المتابعين في تطبيق “انستغرام” من ليونيل ميسي”.

وأضاف وفق ما اوردت صحيفة إيلاف “بعضهم يستفزني أيضا، حين أراهم قبل المباريات يقومون ببث مقاطع الفيديو الحية عبر انستغرام من غرفة تبديل الملابس، أود في ضربهم بمضرب بيسبول على أسنانهم”.

وختم اللاعب الإيطالي تصريحاته قائلا: “ولكنهم لا زالوا في الـ18 من العمر، وخلال 20 سنة، سيجدون أنفسهم يتذمرون بدورهم من الشباب”.

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