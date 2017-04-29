رسمياً .. جيرارد مدرباً لفريق ليفربول تحت 18 سنة الموسم القادم

أكد نادي #ليفربول الإنكليزي أنّ أسطورة الفريق #ستيفن_جيرارد سيصبح المدرب القادم لفريق الشباب تحت 18 عاماً، بداية من الموسم القادم (2017-2018).

وقال مدير أكاديمية ليفربول، أنغليل ثوربي عن تعيين جيرارد مدرباً لفريق تحت 18 سنة: “ستيفن أحضر خبرة كبيرة لنا منذ الانضمام للأكاديمية، كان يقوم بإعطاء النصائح والإرشاد للاعبي الأكاديمية”.

وأضاف: “نشعر الآن أنه الوقت المناسب لجيرارد للقيام بتلك الخطوة وتدريب فريق خاص به. وبلا شك، فإنّ لاعبي ليفربول تحت 18 سنة سيتعلمون من جيرارد، وسيثبت نجاحه في هذا المنصب”.

وكان ستيفن جيرارد، البالغ من العمر 36 عاماً ، قد اعتزل لعب كرة القدم في نوفمبر الماضي، قبل إعلانه الدخول في مرحلة جديدة من مسيرته الرياضية باقتحام مجال التدريب في أكاديمية ليفربول في فبراير الماضي.

وقال جيرارد عن تجربته بأكاديمية ليفربول بحسي ما نقلت صحيفة إيلاف : “استمتعت بوقتي في الأكاديمية، وتعلمت الكثير من طاقم التدريب”.

وتابع “بعد الحديث مع إدارة الأكاديمية، نشعر أنه حان الوقت بالنسبة لي للقيام بخطوة أكبر وتدريب فريق خاص بي، لقد قام نايل بعمل رائع مع فريق الشباب تحت 18 سنة، لذلك أتمنى أن أكمل ما قد بناه بتشجيع اللاعبين وإمداد فريق تحت 23 سنة بلاعبي فريقي”.

يُشار أن ستيفن جيرارد قد لعب في صفوف نادي ليفربول من 1998 إلى 2015، قبل يخوض تجربة قصيرة في الدوري الأمريكي للمحترفين لموسمٍ واحدٍ ( 2015-2016) ضمن نادي لوس أنجلوس غالاكسي.

عكس السير