زعيم الحزب الإسلامي الأفغاني قلب الدين حكمتيار يدعو طالبان إلى التخلي عن الحرب و العنف وانتهاج السياسة

ذكر قلب الدين حكمتيار، زعيم الحزب الاسلامي الافغاني أن حركة طالبان لن تحقق على الاطلاق أهدافها لحكم دولة من خلال الحرب والعنف، طبقاً لما ذكرته وكالة “خاما برس″ الافغانية للانباء السبت.

وأضاف أنه لا يمكن لأحد أن يحكم الدولة الافغانية، باستخدام القوة، وحث طالبان على تبني السياسة بدلاً من الحرب والعنف لتحقيق أهدافها.

وأصدر حكمتيار تلك التصريحات، خلال اجتماع مع مسؤولين من إقليم نانجارهار، بإقليم لغمان شرق أفغانستان.

وأكد أيضاً على إجراء مفاوضات أفغانية داخلية لتحقيق السلام والإستقرار قائلاً إن الاجانب لن يحققوا السلام على الاطلاق في البلاد.

وأضاف زعيم الحزب الاسلامي أيضاً أن حزبه كان سيواصل القتال، إذا كان ذلك لتحقيق الافضل للبلاد والاسلام، لكنه أصر على أن الحرب والعنف ليسا خياراً وليس هناك أي حاجة لشن جهاد.

وقال حكمتيار إنه يتعين أن يكون هناك نظام مركزي، يوحد الامة ويعكس اراداتها.

وتردد أن حكمتيار وصل إلى إقليم لغمان يوم الاربعاء الماضي، بعد أشهر من توقيع اتفاق سلام مع الحكومة الافغانية.

ومن المتوقع أن يظهر أمام وسائل الاعلام، خلال مؤتمر صحافي بإقليم لغمان اليوم، بحسب الوكالة. (DPA)

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