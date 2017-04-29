زيدان للفرنسيين : لا تمنحوا لوبان أصواتكم

دعا النجم الدولي السابق و مدرب #ريال_مدريد الإسباني الحالي #زين_الدين_زيدان الفرنسيين إلى “تجنب” التصويت لمرشحة اليمين المتطرف #مارين_لوبان في الدورة الثانية من انتخابات الرئاسة الفرنسية.

وتتنافس لوبان مرشحة حزب الجبهة الوطنية مع خصمها الوسطي إيمانويل ماكرون في الدورة الثانية المقررة في 7 مايو المقبل، حيث يبدو الأخير المرشح الأوفر حظا بحسب الاستطلاعات.

وكان زيدان، المولود في مرسيليا من أبوين مهاجرين من الجزائر، واضحا في رسالته خلال مؤتمر صحفي عشية مباراة ريال مدريد مع ضيفه فالنسيا في المرحلة الخامسة والثلاثين من الدوري الإسباني، إذ قال: “الرسالة، هي دائما ذاتها، كما في 2002. أنا بعيد كل البعد عن هذه الأفكار الخاصة بالجبهة الوطنية”.

وواصل الدولي السابق، الذي أحرز مع المنتخب الفرنسي كأس العالم 1998: “يجب تجنب ذلك التصويت للوبان بأقصى ما يمكن. ليس هناك شيء جيد على الإطلاق في ما يخص المتطرفين”.

وسبق لزيدان أن اتخذ موقفا مشابها خلال انتخابات 2002 حين وصل مرشح الجبهة إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية وفق ما ذكرت قناة سكاي نيوز ، وكان في حينه والد مارين لوبان، جان-ماري، معتبرا بأن الجبهة الوطنية “حزب لا يتوافق بتاتا مع القيم الفرنسية”.

وشارك زيدان (44 عاما) حينها في تسجيل فيديو ضد جان-ماري لوبان، الذي كان يتنافس مع جاك شيراك (فاز الأخير بالانتخابات)، إلى جانب العديد من الفنانين مثل الممثل جيراد دوبارديو، الموسيقي جان-جاك غولدمان ومغني الراب من مرسيليا “أخناتون”.

ورد جان-ماري لوبان حينها على زيدان، معتبرا بأنه “تم التلاعب” بالنجم الفرنسي من قبل أشخاص أرادوا الإفادة من شهرته كنجم.

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