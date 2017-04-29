ستتحول إلى شركات حكومية .. السعودية : لا خصخصة للمستشفيات

نفى وكيل وزارة الصحة للتحول الوطني السعودية، راشد القعوان، وجود خصخصة في المستشفيات، وإنما سيتم تحويلها إلى شركات حكومية.

ولفت إلى أن برنامج التحول الوطني يأتي بحلول غير تقليدية.

واعتبر أن توطين الوظائف بالقطاع الصحي أحد أهم أهداف برنامج التحول الوطني كون القطاع يعتني بحياة البشر، وقلة الكوادر الوطنية هي سبب وجود كوادر أجنبية.

وأضاف: «نحتاج إلى أعداد إضافية كون الموجود غير كافٍ، ووجود عدد كافٍ من الكوادر يتطلب تأهيلهم بالشكل الصحيح، والدور ليس على الوزارة فقط، وإنما على المجتمع بكل مؤسساته».(alhayat)

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