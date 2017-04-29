سفيرة أمريكا في الأمم المتحدة : روسيا تواصل حماية زعيم يستخدم أسلحة كيماوية ضد شعبه

حضت السفيرة الأميركية لدى الأمم المتحدة نيكي هايلي مجلس الأمن على تركيز «كل الأنظار وكل الضغط» على روسيا لمحاولة إنهاء الصراع في سورية مطالبة المجلس بالتحرك على الرغم من احتمال استخدام موسكو لحق النقض (الفيتو).

وقالت هايلي عن روسيا: «هم الذين يمكنهم أن يوقفوا هذا إذا أرادوا… نحتاج إلى ممارسة ضغط على روسيا».

وأبلغت هايلي اجتماعاً للمجلس بشأن إيصال المساعدات إلى سورية: «سأستمر في حض مجلس الأمن على التحرك وأن يفعل شيئاً بصرف النظر عما إذا واصل الروس استخدام الفيتو، لأن صوتنا الذي يجب أن يُسمع».

وأضافت: «روسيا تواصل حماية النظام السوري.. روسيا تواصل السماح لهم بمنع وصول المساعدات الإنسانية إلى الناس الذين يحتاجون إليها.. روسيا تواصل حماية زعيم يستخدم أسلحة كيماوية ضد شعبه».(REUTERS)

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