عبد الباري عطوان : ترامب سمسار يريد أن يفلس السعودية .. و من يقول غير ذلك لا يعرف شيئاً ( فيديو )

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ان افلست السعودية انت اول واحد تكيف يا ع ص
كلامك صحيح لا غبار عليه والامر معروف جيدا ولكنك تغفل عن السبب الحقيقي لما يدور في المنطقة وتتغاضى عن النظام المجرم في طهران الذي يبث الفوضى والتهديد في المنطقة ويدفع العرب وفي المقدمة السعودية الى الارتماء في الحضن الامريكي
ان السمسار الحقيقي هو ايران وادواتها المجرمة القاتلة الطائفية في المنطقة من النظام المجرم في دمشق الى الحوثيين قطاع الطرق في اليمن مرورا بوحوش حزب الشيطان في لبنان وسوريا وقتلة الحشد الشيعي الطائفي في العراق
هذه هي الحقيقة ايها المتحاذق النادب دائما
يبدو أن عبد الباري أصبح سمسارا في سوق النخاسة يبيع الأوهام لطواغيت العرب هل نفهم من كلامك يا عبد الباري أنك خايف على المملكة العربية السعودية ومصالحها
شو اللي عدا ما بدا يعني طول عمرك عم تتهجم على أسيادك في السعودية وتتهم ال سعود بالخونة وبدو وكلام فارغ هل نفهم أنك الأن خايف على السعودية ومصالح السعودية وأموال السعودية من ترامب أم هي دعاية منك للهجوم على ترامب الذي أطلق ٥٩ صاروخ على معلمك الكيماوي بشار الأرهابي والله أحترنا معك يا عطون مرة ضد السعودية ومرة مع السعودية أحترنا معك من وين بدنا نقصلك يا أصلع
بالمناسبة قبل ما أنسى يا عبد الباري شو أخبار صرف التومان با لنسبة للدولار والجنيه الأسترليني