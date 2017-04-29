قريباً .. ديفيد دي خيا يعود إلى مسقط رأسه

قالت تقارير صحفية إسبانية إن حارس مرمى #مانشستر_يونايتد الإنكليزي، دافيد دي خيا، توصل إلى “اتفاق نهائي” من أجل الانتقال إلى #ريال_مدريد الإسباني، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت صحيفة “ماركا”، إلى أن حارس المنتخب الإسباني، صاحب الـ 26 عاما، طالب ناديه بالسماح له بالرحيل إلى “سانتياغو برنابيو” بنهاية الموسم الجاري، بعد فشل محاولة مماثلة قبل أكثر من عامين.

وأوضحت الصحيفة بحسب ما نقلت قناة سكاي نيوز أن البرتغالي جوزيه مورينيو يسعى للحصول على خدمات مهاجم ريال مدريد ألفارو موراتا ولاعب الوسط خاميس رودريغيز، في إطار صفقة دي خيا، مقدرة سعر الحارس بنحو 75 مليون يورو.

وحسب “ماركا”، فإن مانشستر يونايتد يدرس التعاقد مع جو هارت، حارس مرمى مانشستر سيتي، المعار إلى تورينو الإيطالي، ليكون بديلا لدي خيا في حال رحيله.

وانتقل دي خيا (20 مباراة دولية) إلى “أولد ترافورد” عام 2011 قادما من أتلتيكو مدريد، علما أنه من مواليد العاصمة الإسبانية.

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