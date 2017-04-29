محمد راتب النابلسي : ما يحدث في سوريا أكبر مأساة بعد الحرب العالمية الثانية

قال الداعية الإسلامي السوري محمد راتب النابلسي، إن “تميز تركيا في استقبال اللاجئين السوريين وسام شرف استحقته عن جدارة بمعاملتها إياهم كمواطنين، يسيرون في أرضها ينشدون الأمن والأمان”.

جاء ذلك في مقابلة مع الأناضول، على هامش المؤتمر الدولي الرابع للطفولة، الذي عقد بمدينة اسطنبول في 22 أبريل/نيسان الجاري.

وأضاف النابلسي إن “ما فعلته تركيا بمعاملة السوريين كمواطنين لديها لم يفعله بلد آخر، وأنا أشكرها من أعماق قلبي على هذا المعروف الذي لا يمكن نسيانه، فالسوريون ورغم أن عددهم بالملايين في تركيا إلا أنهم يعيشون حياة طبيعية وتتاح لهم إمكانية العمل دون معوقات”.

واعتبر الداعية السوري أن ما يحدث في بلاده “أكبر مأساة بعد الحرب العالمية الثانية”، مطالبا “الدول العربية والإسلامية بتضافر جهودها لإصلاح ما فسد من خلال دعم تعليم السوريين وإمدادهم بالحاجات الأساسية بما يحفظ كرامتهم”.

وشدد على أهمية “دعم العملية التعليمية للاجئين السوريين وتعزيز القيم الأخلاقية والروحية فيهم لمساعدتهم للتغلب على أوضاعهم الصعبة”، مضيفا “أنا متفائل رغم قساوة الوضع الحالي”. (ANADOLU)

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