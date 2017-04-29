مسؤول إيراني : بشار الأسد و الشعب السوري أحبطوا إسرائيل .. و لا مستقبل لها في المنطقة

دان حسين أمير عبد اللهيان المساعد الخاص لرئيس البرلمان الإيراني الهجوم الإسرائيلي الأخير على نظام بشار الأسد، وقال إن “تل أبيب لا تدرك عواقب اللعب بالنار في سوريا”.

ونفى عبد اللهيان، بحسب ما نقلت عنه قناة الميادين الناطقة باسم النظام، “ادعاءات إسرائيل بالتصدي لحزب الله في سوريا ..هذه الإدعاءات غير صحيحة ولا يمكن أن تبرر نقضها للقوانين الدولية، كما رأى أن التحركات الإسرائيلية تهدف إلى دعم الإرهابيين وتقسيم الدول الإسلامية”.

وأكد عبد اللهيان أن “حزب الله يدافع عن أمن لبنان في وجه الإرهاب التكفيري الصهيويني بقوة”.

وقال إن “الرئيس بشار الأسد والجيش والشعب السوري أحبطوا اسرائيل”، مؤكداً أنه “لا مستقبل لإسرائيل الإرهابية والمغتصبة في مستقبل المنطقة”.

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