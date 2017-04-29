منظمة حظر السلاح الكيماوي : فريق التحقيق جاهز للسفر إلى خان شيخون

قال رئيس منطقة حظر الأسلحة الكيماوية أمس الجمعة، إن لديه فريقاً من الخبراء جاهزاً ومستعداً للسفر إلى موقع الهجوم المزعوم بالأسلحة الكيماوية في خان شيخون بريف إدلب الجنوبي إذا ما تم ضمان أمن أفراده.

وقال أحمد أوزومجو لمجموعة محدودة من الصحافيين في لاهاي أمس: «نحن مستعدون للذهاب إلى خان شيخون ولقد اتخذنا بعض الإجراءات» من أجل التحضير للزيارة.

وقال أوزومجو إن البلدة التي وقع فيها الهجوم خاضعة لسيطرة فصائل المعارضة، مضيفاً أن خبراء المنظمة الدولية «سيحتاجون إلى عقد اتفاق ما معهم (المعارضين)»، مثل الاتفاق على وقف مؤقت للنار، من أجل ضمان أمن المحققين قبل نشرهم.

وقال إن منظمته ليست في وضع يسمح لها بتأكيد الخلاصات التي نشرتها الحكومة الفرنسية في خصوص تقرير أجهزة استخباراتها الذي يتحدث عن «أدلة» تؤكد ضلوع القوات الحكومية السورية في الهجوم الكيماوي على خان شيخون. (alhayat)

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