ناطحة سحاب زراعية لحل أزمة المجاعة في أفريقيا

تطلق مجلة “إيفولو” سنويا مسابقة لأفضل تصميم ناطحة سحاب، وفاز هذا العام تصميم “ماشامباس”، وهو مزرعة عمودية من شأنها إطعام مدينة كاملة جنوب الصحراء الأفريقية الكبرى.

ومن الممكن تفكيك المبنى ونقله بأكمله إلى مواقع أخرى بحسب الحاجة، وصممت ناطحة السحاب من قبل المهندسين المعماريين البولنديين، باول ليبينسكي، وماتيوس فرانكوسكي.

والمبنى عبارة عن برج يتم زراعة طوابقه العليا، أما الطوابق الأخرى فتخصص لأقسام دراسية للأطفال ومكاتب للأطباء، فضلا عن مرفأ للطائرات دون طيار، التي من شأنها تسليم الأغذية للمناطق التي يصعب الوصول إليها، بينما يشمل الطابق الأرضي سوقا يبيع فيها المزارعون الأغذية والمحاصيل.

وسوف يتم صنع جزء من البرج بقطع قابلة للتفكيك والنقل من مكان لآخر (على الرغم من أن المصممين لم يوضحوا كم من الوقت سوف تستغرق هذه العملية) بحسب ما اوردت قناة روسيا اليوم ، وقال المصممان إن “الهدف الرئيسي من المشروع هو تحقيق ثورة خضراء من أجل الشعوب الفقيرة، وزيادة الرقعة الزراعية، وإعطاء فرصة لصغار المزارعين لإنتاج أكبر قدر من المحاصيل في كل فدان تماما، كما المزارع الحديثة الضخمة”.

ورغم تراجع معدل الفقر في أفريقيا من 56% إلى 43% في الفترة ما بين عامي 1990 و2012، إلا أن الكثير من المواطنين هناك يعانون إلى الآن من الفقر والمجاعة خاصة مع نمو السكان، بحسب التقرير الأخير الذي أصدره البنك الدولي.

وأشار المصممون إلى أن “الجوع والفقر اليوم قد يكونا مسألة أفريقية فقط، ولكن من المرجع أن يصل عدد سكان العالم إلى 9 مليارات نسمة بحلول عام 2050، لذلك يحذر العلماء من نقص حاد في الغذاء ويرون أن القارة الأفريقية قادرة ليس فقط على إنقاذ نفسها من المجاعة بل العالم أيضا لخصوبة تربتها الزراعية”.

وفي 10 أبريل الجاري، تم اختيار مجلة “إيفولو” لناطحة السحاب ماشامباس، من بين 400 تصميم، وعلى الرغم من عدم تحديد المصممين لموقع إنشاء المبنى بشكل دقيق، إلا أنهما أشارا إلى أن من المرجح أن يكون في بلدة ما بجنوب الصحراء الأفريقية الكبرى، كما أن التصميم ما يزال مجرد فكرة في الوقت الراهن، وليس هنا خطط واقعية لبنائه.

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