هولندا : لاجئة سورية ” هربت من الإرهاب ” تحقق حلمها بلقاء الملك

نشرت شبكة “RTL” الهولندية مقالاً بعنوان “حلم اللاجئة رانيا سمح لها أن تصافح الملك والملكة”، في هولندا.

وقالت الشبكة إنه كان لدى اللاجئة السورية رانيا سماقية (36 عاماً)، أمنية كبيرة، وهي مقابلة ملك هولندا فيليم الكساندر، وتقديم شكرها من خلاله لجميع الهولنديين.

وأضافت، بحسب ما ترجم عكس السير، أن منظمة اجتماعية بالتعاون مع السلطات المحلية، نظمت للسورية مقابلة مع الملك كجزء من فيلم وثائقي عن حياتها كلاجئة في هولندا.

وقالت اللاجئة للملك: “أردت مقابلتك بشدة، وبذلت جهوداً كثيرة من أجل ذلك، أريد إيصال رسالتي لكل الهولنديين، ولا يوجد وسيلة أفضل من إيصالها عن طريق لقائك .. أريد أن أشكر الشعب الهولندي من أعماق قلبي على ما فعله من أجل اللاجئين”.

وأضافت للشبكة: “لم أحدثه عن الحرب بالطبق، فهذا أمر غير لائق في عيد ميلاده، لكنني أخبرته أن السوريين منفتحون جداً .. أريد أن يعلم الجميع أننا جئنا من مجتمع معاصر وأننا هربنا من الإرهاب ولم نجلبه معنا إلى هنا .. نريد أن نتعلم اللغة ونندمج في المجتمع”.

وأكدت القادمة من حلب عام 2015، أن الملك أعجب بما قالته وبلغتها الهولندية، مشيرة إلى أنها تذهب لتعلم اللغة 3 مرات في الأسبوع (مدرسة فونتيس)، وفي اليومين الآخرين للتدريب المهني.

وختمت بالقول: “عندما وصلت كنت محطمة القلب والروح .. لقد دمر بلدي ومدينتي، وكان علي ترك عائلتي، وقد تم استقبالي بشكل جيد هنا”.

عكس السير