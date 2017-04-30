أحدث الحالات مصاغ و آلاف الدولارات من منزل ” مغترب ” .. دمشق : فتيات ببطاقات شخصية مزورة يغرين الشبان بهدف السرقة

قبض الأمن الجنائي (سلطات النظام) بدمشق على فتاة سرقت مصاغاً ذهبياً، ونحو 10 آلاف دولار من منزل مغترب، وذلك بعدما استغلت علاقتها بابن صاحب المنزل.

وقالت صحيفة الوطن الناطقة باسم النظام، إن “الفتاة كانت بحوزتها بطاقات شخصية مزوّرة، حصلت عليها من طليقها السابق وشقيقها وهما خارج البلاد، و كانت تعمل في مجال تزوير البطاقات”.

وأضافت نقلاً عن مصادر لم تسمها أن “هذه السرقات تكررت كثيراً، ولاسيما أن بعض الفتيات اللواتي يمتهن جريمة السرقة، يتعرّفن على أبناء المغتربين، للدخول إلى منازلهم لسرقتها”.

وأشارت إلى أن “بعضهن يستخدم أسماء وهمية عبر حمل بطاقات شخصية مزوّرة، وبالتالي فإن الشاب الذي يرافق هذه الفتاة لا يعلم اسمها الحقيقي، وذلك لتضليل الجهات المختصة أثناء البحث عنها”.

وبيّنت أن “معظم السرقات هي مصاغ ذهبي، وتمت إعادة معظم المسروقات لأصحابها، كما حدث في حالة الفتاة السالفة الذكر”.

ونقلت الصحيفة عن مصدر قضائي قوله، إنه تم “ضبط عدد من عصابات السرقة و السلب تقودها نساء في دمشق .. النساء يلعبن دوراً كبيراً في مسألة النهب والسلب”.

عكس السير