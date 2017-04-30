أردوغان : إستقبال قافلة أمريكية بأعلام ” ي ب ك الإرهابي ” أحزننا .. و سأطلب تفاصيلاً حول الموضوع من ترامب

قال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، “ليعلم الإرهابيون في شمالي العراق وسوريا، أن الجيش التركي لهم بالمرصاد، وهذا أمر كفيل بتسلل القلق إلى نفوسهم”.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها الرئيس التركي، في مؤتمر صحفي عقده، بمطار أتاتورك الدولي، بمدينة إسطنبول، قبيل توجهه إلى الهند، في زيارة رسمية، تستغرق يومين.

وأضاف أردوغان “كما قلت بالأمس، ما حدث في سنجار (شمالي العراق) وقره تشوك (شمال شرقي سوريا) سيتواصل وهذا ما عنيته بقولي في أي ليلة قد نعاود الكرة من جديد”.

وأضاف الرئيس التركي أن “رؤية صور ومشاهد استقبال قافلة عسكرية أمريكية (في سوريا) بأعلام تنظيم ي ب ك الإرهابي كان محزنًا بالنسبة لنا”.

وأوضح أردوغان أنه يعتزم تقديم الصور والمشاهد المتعلقة بهذا الأمر، للرئيس الأمركي، دونالد ترامب، خلال زيارته المقبلة إلى الولايات المتحدة، مايو/أيار المقبل، مضيفاً: “سننطلب تفاصيلًا منه حول الموضوع”. (ANADOLU)

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