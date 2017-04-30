أرقام لا يمكن تحطيمها بعد اعتزال ميسي و رونالدو

سيفتقد عشاق الساحرة المستديرة الكثير من المتعة بعد اعتزال الأرجنتيني #ليونيل_ميسي نجم برشلونة والبرتغالي #كريستيانو_رونالدو نجم ريال مدريد، فاللاعبان حطما الكثير من الأرقام القياسية التي سيصعب تحطيمها من قبل أي لاعب آخر.

النجمان اللذان احتكرا جائزة أفضل لاعب في العالم خلال الأعوام الماضية، حققا كل ما يمكن أن يسعى لتحقيقه لاعب كرة القدم سواء على المستوى الشخصي او على المستوى الجماعي.

وفي هذا التقرير نسعرض لكم بعض الأرقام القياسية التي من المستحيل أن ينجح في تحطيمها أي لاعب آخر بعد اعتزال البرغوث الأرجنتيني والدون البرتغالي بحسب صحيفة إيلاف .

فبالنسبة لميسي، يعتبر أكثر اللاعبين تتويجاً بجائزة الكرة الذهبية حتى الآن حيث حصل عليها 5 مرات.

يعتبر ميسي اللاعب الوحيد في التاريخ الذي نجح في تسجيل أكثر من 40 هدف مع ناديه في 8 مواسم متتالية.

ميسي دخل موسوعة غينيس للأرقام القياسية من خلال تسجيله أكثر عدد من الأهداف في المباريات الرسمية في عام واحد (سجل 91 هدف في 2012).

ميسي هو أسرع لاعب نجح في الوصول للهدف رقم 300 في الدوريات الأوروبية الخمسة الكبرى وذلك في 334 مباراة.

يعتبر ميسي أكثر اللاعبين تسجيلاً للهاتريك في دوري أبطال أوروبا حيث نجح في ذلك في 7 مناسبات مناصفة مع رونالدو.

ميسي هو أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في تاريخ مواجهات الكلاسيكو في الدوري الإسباني فقد سجل 16 هدف.

ميسي هو أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في موسم واحد في أي دوري أوروبي (50 هدف في موسم 2011/2012).

ميسي هو أصغر اللاعبين الذين نجحوا في تسجيل 200 هدف في الدوري الإسباني عندما كان بعمر 25 عام.

ميسي يتصدر قائمة هدافي برشلونة التاريخيين فقد أحرز 528 هدف لصالح الفريق الكاتالوني، كما أنه يعتبر أول أرجنتيني ينجح في التسجيل في شباك 9 منتخبات مختلفة في أمريكا الجنوبية.

أما بالنسبة لكريستيانو رونالدو فهو اللاعب الوحيد الذي نجح في تسجيل 60 هدف أو أكثر في 4 أعوام متتالية بين 2011 حتى 2014.

رونالدو أول لاعب ينجح في تسجيل 100 هدف في تاريخ دوري أبطال أوروبا.

أول لاعب ينجح في تسجيل أكثر من 10 أهداف في 5 مواسم في دوري أبطال أوروبا.

أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في المباريات التي خاضها خارج الديار في دوري أبطال أوروبا (44 هدف).

أكثر اللاعبين تسجيلاً للهاتريك في الكرة الإسبانية (35 هاتريك).

أسرع لاعب في الدوري الإسباني ينجح في تسجيل 200 هدف من خلال مشاركته في 178 مباراة.

رونالدو هو الهداف التاريخي لفريق ريال مدريد من خلال تسجيله 395 هدف.

أول لاعب في ريال مدريد الذي ينجح في تسجيل أكثر من 50 هدف في 3 مواسم مختلفة.

أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف في مباريات مختلفة في دوري أبطال أوروبا (62 مباراة).

رونالدو هو أكثر اللاعبين ظهوراً في تشكيلة منتخب العالم التي يتم إختيارها من قبل الإتحاد الدولي لكرة القدم في 9 مناسبات مناصفة مع ميسي.

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