ألمانيا : تحقيقات بوجود دوافع عنصرية وراء حادثة ” دهس طالبة مصرية “

فتحت الجهات القضائية في ألمانيا تحقيقاً في وفاة الطالبة المصرية شادن محمد، التي دهستها سيارة في أحد شوارع ألمانيا، ووجه لها قائد السيارة ورفاقه عبارات عنصرية مسيئة وهي غارقة في دمائها.

وكانت شادن محمد، 22 سنة، طالبة بكلية الهندسة المعمارية بالجامعة الألمانية، تسير بصحبة زميلتها في مدينة كوتبوس بولاية براندبورج في شرق ألمانيا، في 15 إبريل الجاري، ودهستها سيارة مسرعة، وتم نقلها إلى المستشفى حيث توفيت في 18 إبريل، وتم نقل الجثمان إلى مصر ودفنها خلال الأسبوع الماضي.

وذكرت الصحافة الألمانية، أن المارة وزملاء الطالبة قالوا إن حادث الدهس وراءه جريمة عنصرية، حيث قالت جوزفين، 19 سنة، إنه فيما كان المارة والطلاب الذين كانوا مع الضحية يحاولون مساعدتها حيث كانت الدماء تغطي وجهها، جاء قائد السيارة ويدعى «كيليان. س»، 20 سنة، ورفاقه ووجهوا كلمات عنصرية إلى «شادن»، بقولهم: «واضح أنه ليس لديكم شوارع، لكن على المرء في ألمانيا أن ينظر إلى الشارع.. لتنصرفوا إلى بلدكم، لن يصدمكم شيء هناك.. لاجئون قذرون»، وقيل إنهم كانوا يضحكون.

وحسب صحيفة «تاغس شبيغل» الألمانية، فإن التحقيقات تشمل الشرطة، التي لم تتحقق من مسألة توجيه العبارات العنصرية من جانب ركاب السيارة، واكتفت فقط بالتحقيق في القتل غير المتعمد، كما ذكرت صحيفة «بيلد» أن النيابة العامة بدأت تحقيقاً بشأن التحريض على الكراهية والإهانة. (المصري اليوم)

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