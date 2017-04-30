إنريكي : ارتفاع النسق رجح كفتنا أمام إسبانيول

أكد المدير الفني لبرشلونة، #لويس_إنريكي مارتينيز، عقب الفوز على #إسبانيول في “دربي كاتالونيا” في الجولة 35 لليغا 3-0، أنهم كانوا يدركوا أن ارتفاع نسق اللقاء سيكون في صالحهم، حيث أنه في حالة عدم تقديم شوط أول بنسق سريع مع عدم استنزاف المنافس بدنياً، لن تكون هناك أي فرصة لظهور المساحات في النصف الثاني”.

وأبدى إنريكي خلال المؤتمر الصحافي رضاه عن أداء الفريق أثناء الشوطين: “الجانب الدفاعي كان جيداً للغاية من أجل حسم الأوقات الهامة في سير المباراة.. الديربي كان قوي من جانب الفريقين”.

وحول ضغط المنافس في الشوط الأول، أقر مدرب “البلاوغرانا” أنهم واجهوا صعوبات بالغة في التغلب عليه: “قرأنا المباراة جيداً.. دائما هناك جوانب يجب أن تتحسن ويمكننا الاستمرار على نفس الوتيرة”.

وأتم إنريكي حديثه حول ثنائية مهاجمه لويس سواريز، بعد صيام عن التهديف خلال الفترة الأخيرة: “لم أكن قلقاً على الإطلاق.. لا يمكن الحكم على لاعب بالأهداف.. لويس سواريز يقدم أشياء كثيرة للفريق.. دائماً كنا ندرك أن الهدف قريب”. ( EFE )

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