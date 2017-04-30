إنفانتينو يهدي الرئيس الكوبي قميصاً بالرقم ” 9 “

قال رئيس الاتحاد الدولي لكرة لقدم (فيفا)، السويسري #جياني_إنفانتينو، إنه أحضر معه إلى العاصمة الكوبية هافانا، قميصاً يحمل رقم 9، ليهديه للرئيس راؤول كاسترو.

وأوضح إنفانتينو في مؤتمر صحافي في نهاية زيارته للبلد الكاريبي: “أخبروني أن الرئيس راؤول كاسترو يعشق الرياضة، لا سيما كرة القدم والبيسبول”.

وأضاف: “الرئيس راؤول كاسترو حقق العديد من الأهداف في حياته، والآن سيسجل أهدافاً في كرة القدم”.

وسلم إنفانتينو هديته للرئيس الكوبي، وهي قميص أزرق اللون وراية لرئيس اللجنة الأولمبية بالجزيرة، خوسيه رامون فرنانديز، الذي استقبله لدى وصوله للعاصمة هافانا، المحطة الأخيرة في جولته بالمنطقة.

وأكد رئيس “فيفا” أن كوبا هي “أول مشروع” لبرنامج “Forward” الذي أطلقه الاتحاد الدولي بهدف تنمية كرة القدم في العالم.

وبموجب هذا البرنامج، ستحصل اتحادات كرة القدم في كل دولة على 750 ألف دولار سنوياً، من أجل الدفع بمشروعات لتعزيز وتحسين البنية التحتية والمسابقات وكرة القدم النسائية.

كما ستتلقى كافة الاتحادات مبلغ 500 ألف دولار سنوياً لتعزيز الميزانيات الإدارية، بين أهداف أخرى.

وقال إنفانتينو: “أعتقد أن مشروعات مثل هذه وأخرى سنطورها في كوبا، تظهر ما يمكن أن يحققه برنامج ‘Forward'”ا. ( EFE )

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