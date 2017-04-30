إيطاليا تكشف عن عدد اللاجئين غير الشرعيين الذين وصلوا إليها منذ مطلع 2017

أعلنت إيطاليا، اليوم السبت، أن أعداد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إليها قد ارتفعت إلى مستويات قياسية، إذ وصلت إلى نحو 37 ألفاً منذ بداية مطلع 2017.

وكشف أحدث تقرير إحصائي، أصدرته وزارة الداخلية الإيطالية، أنه منذ الأول من يناير/كانون الثاني الماضي وحتى اليوم 29 أبريل/نيسان، بلغ عدد المهاجرين غير الشرعيين القادمين إلى إيطاليا 36 ألفاً و884 شخصاً، أي بارتفاع قدره 35.13% مقارنة بنفس الفترة من عام 2016، والتي وصل فيها 27 ألفاً و295 شخصاً.

ووفق التقرير، بلغ عدد القاصرين غير المصحوبين بذويهم، الذين وصلوا إلى إيطاليا منذ بداية العام وحتى اليوم، 5 آلاف و551 قاصراً، فيما كان العدد الإجمالي المسجل خلال عام 2016 هو 25 ألفاً و846 قاصراً.

ولفت إلى أن جنسيات القادمين كانت في معظمها من دول أفريقيا وهي على الترتيب وفق عدد القادمين: نيجيريا، غينيا، ساحل العاج، بنغلاديش، غامبيا، السنغال، المغرب، مالي، باكستان، الصومال، الكاميرون.

وأشار التقرير إلى أن وزارة الداخلية قامت بالتعامل مع احتياجات المهاجرين من طالبي اللجوء، حيث تستضيف 2600 بلدية إيطالية (من أصل 8 آلاف) في الوقت الراهن ما يقرب من 200 ألف مهاجر.

وكانت الحكومة الإيطالية أصدرت في 20 فبراير/شباط الماضي بياناً أعلنت فيه عن تخصيص 13 مليون يورو على 3 سنوات اعتباراً من هذا العام لبناء وإدارة مراكز استقبال جديدة للمهاجرين غير الشرعيين. (ANADOLU)

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