الدوري الإسباني : برشلونة يحسم ديربي كتالونيا و يلاحق الريال

استعاد #برشلونة صدارة الدوري الإسباني بفارق الأهداف عن #ريال_مدريد، بفوزه على مضيفه وجاره #إسبانيول بثلاثية نظيفة في المرحلة 35، السبت.

وحسم الفريق الكتالوني “ديربي الإقليم” بأهداف سجلها المهاجم الأوروغواياني لويس سواريز في الدقيقتين 50 و87، بينهما هدف في الدقيقة 76 للاعب الوسط الكرواتي إيفان راكيتيتش.

ورغم أن برشلونة يتصدر جدول المسابقة، فإن ريال مدريد له الأفضلية لأنه لعب مباراة أقل عن منافسه حامل اللقب.

وفي وقت سابق من السبت، حقق الفريق الملكي فوزا صعبا على فالنسيا بنتيجة 2-1، بفضل هدف متأخر من جناحه البرازيلي المتألق مارسيلو.

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