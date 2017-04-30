الصين تخطط لإنشاء محطة فضائية

قال مدير برنامج الفضاء الصيني المأهول ، إنه بعد أن أكلمت أول سفينة شحن فضائية غير مأهولة مهمتها بنجاح، فإن #الصين مستعدة للتحرك نحو إنشاء محطتها الفضائية.

واستكملت مركبة الشحن “تيانتشو 1″، التي يعني اسمها (السفينة السماوية)، والتي أطلقت الأسبوع الماضي، مهمتها الرئيسية وهي تزويد مختبر الفضاء “تيانغونغ 2” الذي تم إطلاقه في سبتمبر (أيلول) بالوقود، وفقاً لهيئة الفضاء الصينية.

وقال نائب رئيس إدارة الفضاء الوطنية الصينية ومؤسسة علوم وتكنولوجيا الفضاء الجوي الصينية، يانغ باو هوا، في مؤتمر صحافي، إن عملية “التزود بالوقود تعد تقدماً هاماً للغاية، إنها الخطوة الأخيرة الحاسمة التي يجب أن ننتهي منها قبل أن نبدأ في بناء المحطة الفضائية”.

وقال مدير وكالة الصين للفضاء المأهول وانغ تشاو ياو، إن الصين هي ثالث دولة بعد الولايات المتحدة وروسيا تتقن تكنولوجيا التزود بالوقود في الفضاء، وهو أمر ضروري لبناء المحطة الفضائية.

وتابع وانغ “لدينا الآن القدرة على بناء وتشغيل محطة فضائية”، مشيراً إلى أن بناء المحطة الفضائية سيبدأ عام 2019، ومن المتوقع أن ينتهى بحلول عام 2022.

وفي حال خروج محطة الفضاء الدولية من الخدمة عام 2024، كما هو مقرر، ستكون الصين هي البلد الوحيد الذي يمتلك محطة فضائية تعمل. ( DPA )

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