القبض على ” جاسوس سويسري ” في ألمانيا !

قالت السلطات الألمانية، أول أمس الجمعة، إنها اعتقلت سويسريا بشبهة التجسس، دون الافصاح عن البلد الذي يعمل لصالحه.

وأوضح مدعون ألمان أن الرجل السويسري (54 عاماً) وكشف عن الحرف الأول من اسمه الثاني فقط، “دانيل إم.” عملا بقواعد الخصوصية الألمانية.

وأشاروا إلى أن الرجل اعتقل في وقت سابق الجمعة في فرانكفورت، العاصمة المالية للبلاد، بناء على أمر ضبط صدر في الأول من ديسمبر الماضي.

وقال المدعون إن الرجل “يشتبه في أنه يعمل لصالح وكالة استخبارات قوة أجنبية منذ بداية 2012”. (AP – SKYNEWS)

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