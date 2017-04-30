الهولندي : بريطانيا قد تحاول بذل أقصى ما في وسعها لتقسيم الاتحاد الأوروبي

أشار رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، السبت، إلى أن الحكومة البريطانية قد تحاول كسر الوحدة بين الـ27 دولة الأعضاء المتبقية في الاتحاد الأوروبي خلال التفاوض بشأن شروط خروج بريطانيا من التكتل.

وقال روته: ” ربما ستبذل الحكومة البريطانية أقصى ما في وسعها لتقسيم الـ27 دولة وهذا فخ نحن بحاجة لتجنبه “.

وتابع أن بريطانيا يجب أن تدفع ثمناً لخروجها من الاتحاد الأوروبي مشيراً إلى أن ” عملية خروج مجانية ليست محتملة “.

وقال روته: ” في بداية المحادثات، من المهم للغاية أن يكون لدينا رسالة واضحة وكل منا… يجب أن يقول إن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي مجاناً لن يحدث “.

تأتي تصريحات رويته في الوقت الذي بدأ فيه قادة اوروبيون في التجمع في بروكسل لحضور قمة تعقد السبت ترمي إلى الموافقة على الخطوط العريضة التفاوضية الخاصة بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. (DPA)

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