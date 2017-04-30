تحول التمثيل إلى واقع .. إعلامي لبناني يتذوق مرارة الإعدام و هو حي

تفاجأ الإعلامي سلام الزعتري مقدم برنامج “بي بي شي” اللبناني الساخر، بتحول مشهد تمثيلي قام بتنفيذه إلى حقيقة على أرض الواقع، ما أدى إلى نقله على الفور إلى المستشفى.

وخلال تصوير حلقة البرنامج التي كان يعدها لعرضها على شاشتي الـ “LBCI” والـ “LDC”، حاول الزعتري شنق نفسه، كمشهد تمثيلي يُجسّد خلاله بطريقة ساخرة المأساة التي يعيشها اللبنانيين، ويحضهم على الانتفاض ضد سياسات بلدهم، ولكن حبل المشنقة قبض على رقبته ما تسبب في إيقاف تصوير المشاهد.

وقالت جيسكا زوجة الزعتري في تعليق لها بحسب ما اوردت شبكة إرم نيوز إنّ “خطأ ما طرأ أثناء التصوير، لتتحول العملية إلى حقيقة”.

وعلى الفور، أعلنت إدارة قناة “إل بي سي آي”، أنها قررت إيقاف هذا الموسم من البرنامج، على أن يعود مرة أخرى بعد رمضان في موسم جديد.

وانتشرت عدة صور على مواقع التواصل الاجتماعي، أظهرت الزعتري وهو على سرير بالمستشفى، بعد أن أجريت له عملية جراحية سريعة في يده، بشأن الجلطة التي أصابته خلال عملية التصوير.

عكس السير