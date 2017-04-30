تركيا : الأمن يوقف 6 أشخاص للاشتباه بانتمائهم لـ ” داعش “

ألقت قوات الأمن التركي القبض على ستة أشخاص، اليوم الأحد، للاشتباه بانتمائهم إلى تنظيم داعش الإرهابي، في ولاية إزمير غربي البلاد.

وبحسب ما ذكرته مصادر أمنية، فإن قوات مكافحة الإرهاب في الولاية نفذت عمليات دهم صباح اليوم، في إطار تحقيقات تجريها النيابة العامة في إزمير.

وأسفرت عمليات الدهم عن القبض على ستة أشخاص بينهم سوريان.

وعثرت قوات الأمن على الكثير من الوثائق والمواد الخاصة بالتنظيم الإرهابي خلال عمليات التفتيش في أماكن إقامة المشتبه بهم.

وكان المشتبه بهم يعدون للقيام بهجمات في إزمير، في الأول من مايو/ أيار القادم، الذي يصادف عيد العمال، حسب مصادرنا. (ANADOLU)

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