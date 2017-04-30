رغم الظروف المأساوية و انعدام الأدوات اللازمة .. نجاح عملية جراحية نوعية أجريت لأول مرة في الغوطة الشرقية ( فيديو )

قام فريق من الأطباء في الغوطة الشرقية المحاصرة، بإجراء عملية جراحية هي الأولى من نوعها في المنطقة، بنجاح.

وفي التفاصيل، قال المكتب الطبي الموحد لمدينة دوما، إن رجلاً (25 عاماً) “وصل إلى قسم العمليات بإصابة طلق ناري بالعين نافذ إلى الصدر أدى لانقطاع بالوريد اللا اسم له وهو بحالة نزف شديد، وسارع الطاقم الطبي بإجراء فتح صدر بالطريقة الجانبية لتتم السيطرة على النزف بشكل مبدأي ومن ثم انتقل فريق الجراحة إلى وضع المريض على ظهره لإجراء فتح صدر بطريقة (فتح عبر القص) وقد تم العمل بمنشار جيكلي نظراً لعدم وجود الأدوات المخصصة لهكذا عمل جراحي والتي تكون مخصصة لعمليات القلب المفتوح”.

وأضاف المكتب: “تمت السيطرة على النزف وربط الوريد بنجاح، والمريض بحالة صحية جيدة، لكن لديه وذمة طرف علوي بسيطة”.

وبحسب طبيب الأوعية الأخصائي (أنيمار) في مشفى ريف دمشق التخصصي، فإن نسبة الوفاة بهذه الإصابة تكون أكثر من 90% في أفضل مشافي العالم ،وهذه العملية “لم تكن الأولى حيث قمنا منذ قرابة العام بإجراء عملية مماثلة لها وتمت العملية بأعجوبة”.

وقال طبيب التخدير عبد القادر الشامي: “هذه العملية تعتبر من العمليات الكبرى والتخصصية في جراحة الصدر تتطلب مراكز متخصصة في عمليات القلب المفتوح وتحتاج إلى جهاز قلب صنعي و أدوات خاصة كأنبوب عزل رئة”.

واستمرت العملية مدة 4 ساعات بإشراف فريق من أطباء الجراحة العامة وجراحة الأوعية.

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