زيدان : الفريق قلق قبل المنعطف الحاسم من الموسم

أقر المدير الفني لـ#ريال_مدريد، الفرنسي زين الدين زيدان، أن فريقه يلعب وهو قلق بعض الشيء، وذلك بعد الفوز مجدداً في الدقائق الأخيرة، وكانت هذه المرة على حساب #فالنسيا 2-1 ضمن مواجهات الجولة 35.

وأشار زيدان إلى أن الفريق شعر بالاطمئنان قليلاً بعد الفوز، حيث سيصب اللاعبون تركيزهم الآن على مواجهة نصف نهائي دوري الأبطال الثلاثاء المقبل أمام الجار أتلتيكو مدريد.

وأكد زيدان خلال المؤتمر الصحافي بعد المباراة : “لم نتحل بالدقة في إنهاء الهجمات، وذلك بسبب الضغط الواقع مع اقتراب الموسم من نهايته، الفريق يشعر بقلق بعض الشيء، هذا أمر طبيعي، ولكننا نتخطى هذا الأمر ونلعب، سنعاني في النهاية إذا لم نتمكن من قتل المباريات”.

وأضاف: “الفريق شعر بالاطمئنان والراحة لمدة نصف ساعة بعد الهدف الأول، بعد هدف المنافس انتفضنا وكذلك الجمهور، هدف الضيوف دفع الجماهير لدفع اللاعبين مجدداً، والمباراة منذ ذلك الوقت صارت مختلفة، كرة القدم لا يمكن تفسيرها وتوقعها وهذا سر جمالها، لأننا فزنا بمباريات عديدة في الدقائق العشر الأخيرة”.

وأثنى زيدان على الكولومبي خاميس رودريغيز الذي بدأ كأساسي لتعويض غياب الويلزي بيل: “خاميس قدم أداءً رائع في الوقت الذي شارك فيه، قدم المطلوب منه مثل البقية.. أنا سعيد للغاية به وبالفريق، من الطبيعي أن تعاني بعد تأخرك في تسجيل الهدف الثاني”.

وحول عدم مشاركة إيسكو، أكد: “إيسكو يمر بفترة رائعة ولكنه شارك في المباراة السابقة أمام لاكورونيا بشكل كامل، في نهاية الأمر علي التفكير في المجموعة بأكملها، سنرى كيف سنلعب الثلاثاء المقبل”. ( EFE )

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