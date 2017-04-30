” سترة ” ارتداها الممثل الأمريكي الراحل باتريك سويزي تباع بـ 62 ألف دولار

بيعت في مزاد في #لوس_أنجليس مجموعة من المتعلقات الشخصية للممثل الأمريكي الراحل، #باتريك_سويزي، بعد نحو ثماني سنوات من وفاته.

وبيعت سترة جلدية سوداء، ارتداها الممثل في 1987 في فيلم “ديرتي دانسينج” (الرقص القذر)، في المزاد بمبلغ 62000 دولار، وكان المبلغ التقديري لثمن السترة قبل البيع يبلغ ستة آلاف دولار فقط.

وبيع لوح لركوب الأمواج استعمله سويزي في فيلم “بوينت بريك” بأكثر من 60 ألف دولار، بينما بيعت سيارته الرياضية الخاصة – وهي من طراز “ديلوريان” موديل عام 1981 – مقابل 81250 دولاراً.

كما بيع قميص مصنوع من الحرير وزوج حذاء رياضي ارتداهما سويزي في فيلم “غوست” (الشبح) بالمزاد مقابل مبلغ يقل بقليل عن 18 ألف دولار.

وتم عرض مجموعة المتعلقات الخاصة بالممثل في المزاد بمساعدة أرملته، ليزا نيمي سويزي، التي قالت إنها تبيع المتعلقات لأنها ترغب أن يتقاسمها معها أشخاص يقدرون قيمتها.

واكتسب الممثل الراحل شهرة عالمية بعد تجسيده لشخصية مدرب الرقص في فيلم “ديرتي دانسينج”، كما رشح لنيل جائزة جولدن جلوب عن دوره في فيلم “جوست”. وتوفي سويزي في سبتمبر (أيلول) 2009 عن 57 عاماً جراء الإصابة بمرض سرطان البنكرياس. ( DPA )

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