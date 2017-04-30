” سناب شات ” يزيل الإطار الأبيض من المواد المرفوعة على التطبيق

أقدم تطبيق “#سناب_شات” في التحديث الأخير الذي نُشر الجمعة، إلى إلغاء الإطار الأبيض الضخم الذي كان يحيط الصور ومقاطع الفيديو المرفوعة من الهاتف.

وبحسب ما تم تجربته على النسخة التجريبية من التحديث الأخير، فإن الإطار الأبيض سيختفي من المواد المرفوعة من خانة “الذكريات” فقط، وليس من المواد المتواجدة خارج التطبيق على الهاتف.

وبدلاً من الإطار، أضاف التطبيق تفسيراً يوضع أسفل اسم المستخدم، يظهر عبره متى تم التقاط هذه المواد، للتأكيد على أنها ليست حديثة وفق ما اوردت شبكة ” 24 ” الإماراتية ، وفسّر بعض مستخدمي منصات التواصل هذا القرار، بأنه قد يأتي في سياق استمرار التنافس مع تطبيق “إنستغرام” حيث تظهر الصور دائماً بالمقاييس الطبيعية من دون أي إطار.

وكان تطبيق “سناب شات” يعمد إلى استخدام هذا الإطار للدلالة على أن المواد المرفوعة ليست حديثة.

عكس السير