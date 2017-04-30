صحيفة بلجيكية تؤكد توقيع هازارد على عقود مبدئية مع ريال مدريد !

كشفت تقارير صحفية بلجيكية، عن اقتراب #إدين_هازارد، نجم نادي #تشيلسي الإنكليزي، من الانتقال لريال مدريد الإسباني، خلال “الميركاتو” الصيفي القادم.

وقالت صحيفة “سبورت فوتبول” : “هازارد، وقَّع على عقود مبدئية مع ريال مدريد، خلال الشهور الماضية، تمهيداً لضمه في نهاية الموسم”.

وأوضحت الصحيفة البلجيكية الرياضية أنّ “نائب رئيس نادي ريال مدريد، جوزيه سانشيز، عقد جلسة مع وكيل اللاعب، بمدينة #بروكسل البلجيكية، في نوفمبر الماضي”.

وتسعى إدارة تشيلسي، لقطع الطريق على ريال مدريد، وذلك من خلال بتجديد عقد هازارد في أقرب وقت ممكن، إلا أنّ اللاعب الدولي البلجيكي رفض التسرع، حيث قال في احدى تصريحاته الأخيرة:”لن أُوقِّع على أي عقود حالياً. كل تركيزي منصب على آخر شهر بالموسم، وسنتحدث لاحقاً”.

ومن جهته أبدى أنطونيو كونتي، المدير الفني لنادي تشيلسي، رغبته الكبيرة في الاحتفاظ بهازارد، مشيراً في نفس الوقت إلى أنّ اللاعب البلجيكي حراً في حسم مستقبله الرياضي.

وقال كونتي، في تصريحات نقلتها صحيفة “اندبندنت” البريطانية: “لا أعتقد أن فكرة بيع هازارد في رأس إدارة النادي، نحن بحاجة إلى تحسين الفريق وتعزيزه”.

وأضاف مستطرداً وفق ما اوردت صحيفة إيلاف : “لكنكم تعلمون أن في كرة القدم، هناك أيضاً رغبة اللاعب، إلا أني أعتقد أن هازارد سعيد جداً بالبقاء في تشيلسي، والعمل معنا، أستطيع أن أقول ذلك ولكني لا أعلم المستقبل، ليس لدي كرة بلورية لرؤية ما سيحدث”.

وفي رده على سؤال حول قدرة تشيلسي على الاحتفاظ بهازارد في ظل الرغبة الملحة لريال مدريد لضم هازارد، قال كونتي: “كل شيء ممكن في كرة القدم، ليس فقط بالنسبة لإيدين بل لكل اللاعبين”.

وأضاف: “أعتقد أن إيدين سعيد جدًا بالبقاء والعمل معنا، وأعتقد أن عائلته سعيدة جدًا ببقائه هنا ولعبه لهذا الفريق، المشجعون يحبونه وأعتقد أن هناك الكثير من الأشياء الإيجابية التي تجعله يبقى هنا ومحاولة الوصول إلى الأفضل مع هذا النادي”.

وتابع: “أعتقد أن هازارد تحسن كثيراً هذا الموسم، ليس فقط على أرض الملعب ولكنه أصبح أيضاً أقوى وبعقلية أقوى، أعتقد أن في هذا المستوى، من المهم جداً أن يحاول اتخاذ هذه الخطوة، لأنها تجعله بجوار أفضل اللاعبين في العالم”.

واختتم كونتي قائلاً:”أعتقد أن هازارد بدأ هذه الخطوة، يمكنني التحدث فقط عن هذا الموسم، فأنا أرى لاعبًا ناضج بشكل جيد، ويريد أن يكون حاسمًا خلال المباريات”.

ويقدم هازارد (26 عاماً) حالياً أفض موسم له منذ انضمامه لتشيلسي في صيف 2012، قادماً من نادي ليل الفرنسي، حيث شارك في 37 مباراة في كل المسابقات، سجل خلالها 16 هدفاً وصنع 7 أهداف.

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