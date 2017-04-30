ظهور أول ” مشكلة حقيقية ” في هاتف ” غالاكسي إس 8 “

بعد الأعطال التي أصابت الهاتف الجديد لشركة “#سامسونغ” #غالاكسي إس 8، مثل احمرار الشاشة أو الاتصال بشبكات واي فاي أو الشحن اللاسلكي، ظهرت مشكلة جديدة قد تكون أخطر من المشاكل السابقة.

واشتكى مستخدمو “غالاكسي إس 8″ و”غالاكسي إس 8 بلاس” في منتديات سامسونغ من مشكلة إعادة تشغيل أجهزتهم بشكل تلقائي.

وقال أحد المستخدمين وفق ما نقلت قناة سكاي نيوز “أنا أعاني من هذه المشكلة.. تظهر بعض الأشياء في الجزء السفلي من الشاشة ثم يعاد تشغيل الهاتف تلقائيا”، مضيفا “يحدث هذا عندما يكون الجهاز في الوضع الآمن”.

وذكر المستخدمون أن سبب المشكل “غير واضح إلى حدود الساعة”، مرجحين أن يكون السبب هو أدوات التعرف على المعلومات البيومترية مثل التعرف على بصمة الإصبع أو الوجه وقزحية العين.

وقالوا “تشغيل كل من قارئ بصمات الأصابع وميزة التعرف على الوجه في نفس الوقت ربما هو السبب في إعادة تشغيل الهاتف”.

ولم تصدر الشركة الكورية الجنوبية أي تعليق أو رد على شكايات المستخدمين.

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