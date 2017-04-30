كاسيميرو يفسد ” خطة ” رونالدو و مدربه زيدان

شهدت مباراة #ريال_مدريد و #فالنسيا التي انتهت لصالح الفريق الملكي 2-1 مساء امس السبت، لحظة كوميدية عندما أفشل اللاعب البرازيلي #كاسيميرو خطة زميله كريستيانو رونالدو ومدربه زين الدين زيدان للحصول على بطاقة صفراء خامسة.

ولدى رونالدو الآن 4 بطاقات صفراء في هذا الموسم، وكان يريد الحصول على بطاقة خامسة في مباراة فالنسيا لكي يتم حرمانه من مباراة غرناطة السهلة المقبلة وكذلك ضمان المشاركة في المباريات الثلاثة المتبقية والحاسمة.

وعندما كانت النتيجة 1-0 لفريق العاصمة الإسبانية حصل ريال مدريد على خطأ في وسط الملعب وتقدم رونالدو للعب الكرة، وبدأ يهدر الوقت ليحصل على البطاقة الصفراء من الحكم ، إلا أن زميله كاسيميرو لم يفهم الخطة وما يدور في ذهن رونالدو وزيدان فاندفع إلى الكرة ونفذ الضربة الحرة غير المباشرة وأفسد كل شيء.

ومع تبقي 4 مباريات لريال مدريد، فإن رونالدو سيبقى على أعصابه مهددا بالحصول على بطاقة صفراء في أي من تلك المباريات والغياب عن المواجهة التي تليها بحسب ما اوردت قناة سكاي نيوز ، لذا أصبح من شبه المؤكد أن يغيب اللاعب البرتغالي عن مواجهة غرناطة خوفا من الحصول على بطاقة صفراء تحرمه من المشاركة في المباراة المهمة أمام إشبيلية في 14 مايو المقبل.

ويتصدر برشلونة الدوري برصيد 81 نقطة متساويا مع ريال مدريد، علما أن للفريق الملكي 4 مباريات متبقية (غرناطة، إشبيلية، ملقا، سيلتا فيغو) في حين يتبقى 3 مباريات فقط لبرشلونة أمام فياريال ولاس بالماس وإيبار.

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