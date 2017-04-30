” كوكا كولا ” تضيف ” الألياف ” إلى مشروباتها لجعلها صحية أكثر

بدأت شركة #كوكاكولا ببيع نوع صحي من مشروباتها الغازية في #اليابان، يحتوي الألياف الضرورية للصحة.

وشحنت منتجات “كوكا كولا بلس” في زجاجات بيضاء، وهي خالية من السعرات الحرارية، وتحتوي على 5 غرامات من مركب الدكسترين، وهو مصدر للألياف الغذائية، في زجاجة قياسها 470 مل.

وقالت الشركة: “إن شرب عبوة واحدة من “كوكا كولا بلس” يوميا، بعد تناول الطعام، يساعد على الحد من امتصاص الدهون وتعديل مستويات الدهون الثلاثية في الدم”.

وذكرت كوكاكولا أن عملية الإنتاج تطلبت أكثر من عقد من البحث والتطوير، حيث وصلت الشحنات الجديدة إلى اليابان في شهر مارس الماضي.

وأشارت الشركة إلى أن هذه المجموعة قد تقود لرفع معدلات نمو “استخدام المنتجات الصحية” (FOSHU) في البلاد.

وقال الدكتور، ديفيد ماشيلز، مدير قسم تطوير المنتجات في كوكا كولا Asia Pacific بحسب ما اوردت قناة روسيا اليوم : “المنتج الجديد خال من السكر والسعرات الحرارية، ونأمل أن يتناول المستهلكون هذا المشروب مع وجبات الطعام”.

وتهدف الشركة إلى نشر المشروبات الصحية في اليابان، ويُذكر أنها طرحت الشاي مع الألياف عام 2014.

عكس السير