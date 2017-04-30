لماذا يشعر أنشيلوتي بالندم رغم التتويج ؟

استحق نادي #بايرن_ميونخ التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم، ولكن مدربه الإيطالي #كارلو_أنشيلوتي لم ينس الاخفاقات التي تعرض لها الفريق على مستوى البطولات الأخرى.

وتوج فريق بايرن ميونخ بلقب “البوندسليغا” للموسم الخامس على التوالي في رقم قياسي جديد بعدما اكتسح مضيفه فولفسبورغ 6-0 امس السبت، في الجولة الحادية والثلاثين من “البوندسليغا”.

وحسم بايرن اللقب، للمرة السابعة والعشرين في تاريخه، قبل ثلاث جولات من نهاية الموسم، بعدما وسع الفارق الذي يفصله عن أقرب ملاحقيه لايبزيغ إلى عشر نقاط.

وجاء تتويج بايرن باللقب ليعوض الجماهير ولو جزئياً عن خروج الفريق من دور الثمانية لدوري أبطال أوروبا على يد ريال مدريد الإسباني ثم خسارته أمام بروسيا دورتموند في المربع الذهبي لمسابقة الكأس.

وقال انشيلوتي لشبكة “سكاي سبورتس”: “لقد تعرضنا لبعض خيبة الأمل في أخر 15 إلى 20 يوماً ولكننا على موعد مع الاحتفال”.

وأضاف: “إننا نستحق ذلك، المعنويات كانت مرتفعة للغاية”.

وينظر الرئيس التنفيذي لبايرن كارل هاينز رومينيغه إلى الجانب المشرق، وأكد أنه من غير المنطقي أن تتوقع الجماهير دائما أن يجمع الفريق بين ثلاثية الدوري والكأس ودوري الأبطال، مثلما حدث في 2013.

وقال رومينيغه: “ليس لدينا الحق المكتسب في إحراز الثلاثية كل عام، لقد قدمنا موسم جيد، ونستحق تماماً اللقب، لدينا حفل رائع”.

الحفل جاء في وقته للقائد فيليب لام الذي سيعتزل كرة القدم في نهاية الموسم، بعد مسيرة حافلة مع الفريق شهدت تتويجه بثمانية ألقاب في البوندسليغا.

وحاول انشيلوتي أن يقنع لام (33 عاماً) بالتخلي عن فكرة الاعتزال، ولكن اللاعب شدد على انه يحرص على ترك الملعب وهو في قمة عطاءه.

وأوضح: “سأستمتع بكل حصة تدريبية خلال الأسابيع الثلاثة الأخيرة، أشعر بأن الأمور سارت أصعب في التدريبات والمباريات”.

وأضاف: “سنحتفل الآن وسنلعب قريباً أمام جماهيرنا”. ( DPA )

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