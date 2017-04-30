” مارادونابولي ” .. الحب بين مارادونا و نابولي يصل للسينما

ستخلد قصة الحب التي تجمع بين أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، #دييغو_أرماندو_مارادونا ومدينة #نابولي بفيلم بعنوان “مارادونابولي”، الذي يسرد التجربة الإيطالية للاعب من خلال ذكريات مشجعيه، وسيطرح بدور العرض غداً الإثنين.

وبعد 30 عاماً من فوز نابولي بأول لقب له ببطولة الدوري الإيطالي، كرم المخرج أليسو ماريا فيدريشي أسطورة كرة القدم الأرجنتيني، محبوب جماهير نابولي، بفيلم يبرز الطريقة التي أصبح بها رمزاً كروياً للمدينة.

ويسرد المشجعون أنفسهم كبار وشباب ما يمثله مارادونا بالنسبة لهم، والشعور الذي انتابهم منذ توقيع مارادونا للانتقال لصفوف نابولي في 1984، والأثر الذي تركه وراءه في كرة القدم الإيطالية.

ومن المقرر طرح الفيلم بدور العرض السينمائية الإيطالية لمدة 10 أيام.

ويبدأ الفيلم بتوقيع مارادونا لنابولي في 30 يونيو (حزيران) 1984، قادماً من برشلونة، وفاز معه بكأس الدوري الإسباني (1983) وكأس سوبر إسبانيا (1983).

ويسرد الفيلم مروراً بتقديم مارادونا في ملعب سان باولو أمام 80 ألف شخص، تتويجه مع نابولي بلقب الدوري الإيطالي 1987 الأول بتاريخ الفريق، وفوزه أيضاً بكأس الاتحاد الأوروبي للعبة (يويفا) 1989، بطولة الدوري الأوروبي حالياً. ( EFE )

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