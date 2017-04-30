مالك إنتر ميلان يصل إيطاليا لبحث مستقبل المدرب بيولي

وصل الصيني زهانج يندونج، مالك نادي #إنتر_ميلان إلى مدينة ميلانو الإيطالية لبحث مستقبل الفريق ، كما سيحضر مباراة الهامة وشبه حاسمة أمام نابولي، مساء اليوم الأحد، لحساب الجولة الـ 34 من الدوري الإيطالي لكرة القدم، والتي ستحدد بشكل كبير، حظوظ الإنتر في مواصلة التنافس على مركز مؤهل للدوري الأوروبي .

وبحسب ما أشارت إليه صحيفة “لاغازيتا ديللو سبورت” الإيطالية، فإنّ الملياردير الصيني سيقوم بزيارة إلى الفريق في معسكره .

وأوضحت ذات الصحيفة الرياضية الإيطالية، أنه سيتم حسم مستقبل الجهاز الفني الحالي لإنتر ميلان بقيادة المدرب الإيطالي ستيفانو بيولي، الأسبوع المقبل، وهو الأمر الذي دعا مالك النادي لاختيار هذا الموعد للسفر إلى مدينة ميلانو.

وتشير التوقعات إلى رحيل المدرب ستيفانو بيولي عن الفريق بنهاية الموسم، وتعيين مدرب جديد، حيث تفضل الإدارة الصينية، أن يكون المدير الفني للفريق كبير في عالم كرة القدم.

وكان بيولي قد قدم استقالته عقب خسارة الفريق الأسبوع الماضي أمام نادي فيورنتينا (4-5) لكن إدارة نادي انتر ميلان رفضتها وأعلنت بالمقابل دعمها للمدرب من خلال بيان رسمي قالت فيه بحسب ما نقلت صحيفة إيلاف :” انضم بيولي للفريق في ظروف صعبة وقدم عملاً استثنائياً خلال ستة أشهر ويستحق كامل الاحترام.”

ويحتل الإنتر المركز السابع حاليا في ترتيب الدوري الإيطالي، برصيد 56 نقطة، بعيدا عن المراكز المؤهلة لمسابقة الدوري الأوروبي لكرة القدم “يوروبا ليغ”.

ولم يُتوّج نادي انتر ميلان بأي لقب كبير منذ نال كأس إيطاليا في عام 2011، كما فشل في التأهل لدوري أبطال أوروبا في آخر خمسة مواسم.

عكس السير