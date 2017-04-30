مسؤول سعودي : مستشارة ألمانيا ميركل قدوة للنساء السعوديات

صرح نائب وزير الاقتصاد السعودي محمد التويجري لمجلة “شبيغل” الألمانية بأنه لم يعد يمكن للمملكة العربية السعودية العمل على الإطلاق دون النساء.

وأضاف على خلفية زيارة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى السعودية الأحد أنه “لم يعد يمكننا الاستغناء عن عمالتهن بسهولة”.

وأكد أن الأوقات التي استبعدنا خلالها نحو نصف كل السعوديات من سوق العمل قد ولت.

وعن نظرة الرجال لذلك، أشار التويجري إلى أنه لا يمكن قبول أشياء جديدة أحيانا إلا بصعوبة، لافتا بقوله: “كان الأمر كذلك دائما. إننا نعرف على أي حال من خلال دراسات أن فتح سوق العمل بالنسبة للنساء سوف يطلق إمكانات جديدة ضخمة للغاية. إنهن متعلمات جيدا، ويسعين للمشاركة في تغيير البلاد”.

وردا على سؤال عما إذا كانت أنجيلا ميركل تعد قدوة بالنسبة للنساء السعوديات بصفتها إحدى النساء القليلات في مناصب قيادية سياسية على مستوى العالم، أكد نائب وزير الاقتصاد السعودي أن ميركل تعد مثالا يحتذى به على مستوى العالم، وبالنسبة لنا أيضا.

وتابع قائلا: “إنها (ميركل) متواضعة وتعمل بشكل جاد. كثيرون هنا يشاهدون مقاطع الفيديو الخاصة بها وكيفية مصافحتها ببساطة لأشخاص من دول مختلفة، إنها تقبلهم كيفما يكونون. إنها شخص ينشر فكرة الديمقراطية. ووصل ذلك هنا إلى المملكة العربية السعودية أيضا”.

وردا على سؤال عما إذا كان ممكنا أن تصل سيدة في المملكة العربية السعودية إلى منصب قيادي كهذا، قال التويجري إنه لهذا السبب تحديدا تعد زيارة ميركل مهمة للغاية، وقال: “إن أنجيلا ميركل تعد بمثابة قدوة لجميع النساء السعوديات”.

من المقرر أن تجري المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل مع القادة السعوديين الأحد محادثات حول الحرب ضد تنظيم الدولة الاسلامية “داعش” والاحتباس الحراري العالمي في مستهل جولة خارجية قبل قمة مجموعة العشرين التي ستعقد في تموز/ يوليو المقبل. (DPA)

عكس السير