مصرع بريطانية سقطت من الطابق العاشر في منتجع بإسبانيا

توفيت امرأة #بريطانية بعد أن سقطت من الطابق العاشر، أثناء وجودها مع عدد من الأصدقاء، في بلدة #بينيدورم بـ#إسبانيا.

وتقوم الشرطة بالبحث عن الأسباب والتحقيق في الحادثة، في حين لم يكشف بعد عن هوية المرأة ، ويعتقد بحسب صحيفة “مترو” أنها في الـ 27 من عمرها، وقد أتت بغرض السياحة في المنطقة التي بها منتجع كبير.

وقد كانت تقيم في شقة بمنطقة أبارتامنتوس بايما مع عدد من الأصدقاء، عندما هوت إلى الأرض من هذا العلو الشاهق، بحسب إفادة الشرطة.

وإلى الآن فإن المسؤولين يصنفون ما وقع على أنه حادثة، وليس من دليل على شبهات باتجاه ناس معينين بحسب قناة العربية ، وقد تم التحقيق مع عدد من أصدقائها حول ما وقع في الساعة الثامنة من صباح يوم السبت.

وقال متحدث باسم الشرطة: “كل ما يمكن قوله الآن إن شابة من مواليد 1989 قد سقطت من الطابق العاشر، ولقيت حتفها على إثر ذلك”.

وتقع هذه المنطقة التي وقعت فيها الحادثة بالقرب من الشاطئ، حيث يأتي البريطانيون للسياحة فيها.

وكانت عاملة متجر اسمها دانيل هول (21 سنة)، قد لقيت حتفها في نوفمبر الماضي بالطريقة نفسها، في المنتجع ذاته، عندما سقطت من الطابق التاسع منزلقة على الأرض وماتت على الفور.

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