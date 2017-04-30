ملك السعودية يستقبل ميركل و يتفق معها على تدريب أفراد من الجيش السعودي

استقبل ملك السعودية سلمان بن عبدالعزيز في قصر السلام بجدة، غرب المملكة، الأحد، المستشارة الالمانية انغيلا ميركل، التي تزور المملكة ضمن جولة لها في المنطقة.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) الاحد أن ولي العهد وزير الداخلية الأمير محمد بن نايف بن عبدالعزيز كان ايضا في استقبال ميركل بالإضافة الى عدد كبير من الاسرة الحاكمة.

وحسب الوكالة، أجريت للمستشارة الألمانية مراسم استقبال رسمية، كما أقام الملك سلمان مأدبة غداء تكريماً لميركل والوفد المرافق لها.

وظهرت ميركل خلال الاستقبال الملكي من دون العباءة السوداء وأيضا من دون غطاء للرأس وقام الملك سلمان بمصافحتها.

وتتوجه ميركل إلى الإمارات الثلاثاء بعد زيارة السعودية ضمن جولة خارجية قبل قمة مجموعة العشرين التي تترأسها في مدينة هامبورغ شمال ألمانيا.

وفي السياق، أبرمت المملكة العربية السعودية وجمهورية ألمانيا الاتحادية الأحد اتفاقية يقوم بموجبها الجيش الألماني بتدريب أفراد من الجيش السعودي في ألمانيا.

وتم توقيع الاتفاقية الأحد بين وزيري دفاع كلا البلدين خلال زيارة المستشارة الألمانية أنغيلا ميركل إلى جدة.

وجاء في الاتفاقية أنه سيتم توفير “إمكانية تدريب أفراد من الجيش السعودي في مؤسسات تابعة للجيش الألماني”.

ولم يتم الإعلان حتى الآن عن عدد المتدربين الذين من المقرر إرسالهم إلى ألمانيا أو القطاعات التي ينتمون لها بالجيش.

كما وقعت الحكومتان الألمانية والسعودية الأحد في جدة خطاب نوايا مشترك بشأن التعاون الشرطي. ويتعلق الخطاب بتدريب سيدات سعوديات يعملن في مجال حماية الحدود على أيدي نساء من أفراد الشرطة الاتحادية، وكذلك تدريبات ارتقائية لشرطة السكك الحديدية في المملكة العربية السعودية ودورات تدريبية في قطاع أمن الطيران.

ومن المقرر أيضا أن تساعد شركة “سيمنز″ بالمملكة العربية السعودية في المضي قدما بالبرنامج الاقتصادي تحت عنوان “رؤية السعودية 2030″ للنهوض باقتصاد المملكة.

وهناك خطابات نوايا تنص على دعم المملكة العربية السعودية في “التحول الرقمي الصناعي”.

ومن المقرر أن تساعد شركة “سيمنز″ في تدريب قوى عاملة سعودية.

جدير بالذكر أن هناك وفدا اقتصاديا رفيع المستوى كان بصحبة ميركل في زيارتها إلى جدة. (DPA)

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