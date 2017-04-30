” نحارب مع روسيا الإرهابيين ريف حلب ” .. مسلم : سنرد على الهجمات التركية و رد الفعل الأمريكي الروسي لم يكن بالمستوى المطلوب

نقلت وسائل إعلام كردية عن الرئيس المشترك لحزب الاتحاد الديمقراطي صالح مسلم أن وحدات حماية الشعب “سترد على اي هجمات تركية”، فيما انتقد الموقف الروسي والأمريكي تجاه الهجمات التركية واصفا إياها بـ”المخيبة للآمال”.

وقال موقع “كردستان 24″، إن مسلم صرح اليوم الأحد لوكالة إخبارية مقربة من حزب العمال الكردستاني، أن “وحدات حماية الشعب والقوات الروسية تقوم بعمليات عسكرية مشتركة ضد الارهابيين في منطقة عفرين في شمال سوريا”.

وطالب مسلم، بحسب المصدر، “التحالف الدولي وخصوصاً الأمريكيين إقامة حظر جوي على مناطق الإدارة الذاتية والشمال السوري بعد القصف التركي على مواقع لوحدات الحماية في جبل قره تشوك بشمال شرق سوريا”.

وأكد مسلم أن “وحدات حماية الشعب سترد على أي هجمات من قبل القوات التركية على مناطق الإدارة الذاتية وشمال سوريا”، وانتقد “التقصير الروسي والأمريكي .. رد فعل الروس والأمريكان على الغارات التركية على مواقع لوحدات الحماية لم يكن بالمستوى المطلوب”.

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