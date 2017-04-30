80 مليون دولار لا تكفي النجمة بيونسيه لشراء منزل جديد !

رصدت نجمة الغناء الأميركية بيونسيه وزوجها المطرب جاي زي ميزانية قدرها 80 مليون دولار لشراء بيت جديد، لكن مفاجأة غير سارة كانت في انتظارهما.

فقد تفقد الزوجان عددا من المنازل في منطقة “بيل إير” الفاخرة في لوس أنجلوس، لكن الميزانية المرصودة لم تكن كافية لشراء “بيت الأحلام” حسب تقرير لصحفية “دايلي ميل” البريطانية.

وكانت تقارير سابقة أشارت إلى أن بيونسيه وجاي زي سعيا لشراء منزل فاخر سعره 120 مليون دولار، على مساحة نحو 2800 متر مربع، إلا أنهما قررا تقليص الميزانية وفق ما اوردت قناة سكاي نيوز ، ويحتوي المنزل على 8 غرف نوم و11 حماما و15 موقف سيارات، فضلا عن ستوديو للتسجيل، ويتميز بنوافذ وبوابات مضادة للرصاص.

ويسعى جاي زي وبيونسيه إلى نقل محل الإقامة من نيويورك إلى لوس أنجلوس، مع انتظارهما توأمين في يونيو المقبل، لينضما إلى ابنتهما بلو إيفي.

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